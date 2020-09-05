Адама Траоре, сдавший положительный тест на коронавирус, покинул сборную Испании, несмотря на антитела

Полузащитник Адама Траоре покинул расположение сборной Испании, сообщает официальный сайт организации. 24-летний хавбек ранее сдал положительный тест на коронавирус и не попал в заявку на игру с Германией (1:1). Тем не менее, в его организиме были обнаружены антитела, и накануне он присоединился к команде и провел тренировку в преддверии матча Лиги наций с Украиной.

Федерация отметила, что Траоре не представлял риска заражения для партнеров по команде, но протокол УЕФА не рекомендует посещать стадион, если результат не является полностью отрицательным.

Матч Испания — Украина состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.