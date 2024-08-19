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Сегодня, 17:32

38-летний Модрич получил вызов в сборную Хорватии

Виктория Кравченко
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Лука Модрич.
Фото AFP

Хорватский футбольный союз опубликовал заявку национальной команды на сентябрьский сбор. В список вошли 24 футболистов, в числе который оказался 38-летний хавбек «Реала» Лука Модрич. 9 сентября ему исполнится 39 лет.

В начале сентября сборная Хорватии проведет два матча в рамках группового этапа Лиги наций.

5-го хорваты сыграют против Португалии, а 8-го — со сборной Польши.

В основной национальной команде футболист играет с 2016 года. В сборной Модрич завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу мирового первенства 2022 года.

Лука Модрич
Сборная Хорватии по футболу
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