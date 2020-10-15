Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Швецией в матче Лиги наций (3:0) отметил, что доволен игрой своей команды.

— 3:0 — великолепный результат. В плане показанной игры что-то у нас получалось очень хорошо, что-то — не очень, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Первые 20 минут были что надо. Мы действовали динамично, организованно, быстро возвращали себе мяч после потерь и создали много голевых моментов. Затем у нас появились проблемы со стилем сборной Швеции, которая использовала длинные передачи и агрессивно играла на подборе. У шведов было 1-2 момента, но потом вернули инициативу.