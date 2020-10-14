17-летний Камавинга повторил рекорд сборной Франции 110-летней давности

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга вышел на замену в матче Лиги наций против Хорватии. Для 17-летнего хавбека «Ренна» это третья игра за национальную команду. Дебютировал он также в игре с хорватами 8 сентября (4:2), а 7 октября отметился первым голом — в товарищеском матче с Украиной (7:1).

Камавинга стал первым за 110 лет французом, сыгравшим три матча за сборную до достижения 18-летия. Первым был Даниэль Мерсье еще в 1910 году.