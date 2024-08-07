Дом Месси на Ибице изуродовали экоактивисты. За что?

Неочевидная жертва борцов за климат.

Что случилось

Климатические активисты из организации FuturoVegetal (в переводе с испанского — «растительное/вегетарианское будущее») проникли на виллу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, которая находится на острове Ибица.

Инцидент произошел во вторник утром, экоактивисты сами в соцсетях дали его подробности: они облили черной и красной краской стены особняка, а также сфотографировались с самодельным плакатом, на котором написано «помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию».

Зачем они это сделали

Как пишут активисты в посте о своем акте вандализма, Месси стал их целью, потому что якобы нелегально построил дом на Ибице: «Этот особняк — незаконное сооружение, которое футболист приобрел за непомерную сумму в 11 миллионов евро».

«Они учат нас, что сильные мира сего неприкасаемы, — говорится в заявлении FuturoVegetal. — Правда в том, что политика пишется и выставляется так, чтобы служить тем, кто имеет больше всего, напрямую нанося ущерб правам остального населения.

Пока это происходило, только на Балеарских островах от двух до четырех человек погибли в результате аномальной жары. Богатейший один процент населения Земли ответственен за такое же количество выбросов углерода, какое производят две трети беднейших людей планеты. Это возможно только потому, что государственная власть поддерживает экономическо-социальную систему, которая угрожает жизни. В то время как ультраправые обвиняют мигрантов в кризисе и проявляют против них вопиющее насилие, те из нас, кто борется за лучший мир, ясно осознают, что проблема заключается в социальном неравенстве. Давайте решать вопросы в корне. Нам нужно радикальное изменение системы, чтобы противостоять климатическому кризису".

Фото Global Look Press

Что это за дом

По данным Daily Mirror, Месси приобрел недвижимость в городе Сан-Хосе на Ибице в 2022 году и на протяжении пары лет регулярно приезжал на остров вместе с семьей.

Ранее Diario сообщал, что бывший владелец особняка проводил земляные работы и строительство новых террас без разрешения городского совета. Вероятно, активисты ссылаются на этот факт, когда говорят о незаконном строительстве особняка.

Как отреагировал Месси

Лео пока ничего не сказал по этому поводу. Он находится в отпуске после победы в Кубке Америки со сборной Аргентины и восстанавливается от травмы, полученной в финале турнира. Дата возвращения восьмикратного обладателя «Золотого мяча» на поле пока неизвестна.

Зато отреагировал президент Аргентины Хавьер Милей. Узнав о произошедшем, он написал в соцсетях: «В Испании коммунисты, которые хотят «убивать богатых и упразднить полицию, чтобы положить конец изменению климата», повредили дом Лионеля Месси и его семьи. Я выражаю поддержку семье Лео в связи с этим трусливым и позорным инцидентом и прошу правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, проживающих в Королевстве Испания», — написал президент Аргентины.