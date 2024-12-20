«От Миранчука можно ждать отличного сезона в следующем году». Мнение из Майами — о российском полузащитнике, Месси и МЛС

Обозреватель «СЭ» пообщался с британским коллегой о Месси, Миранчуке и МЛС.

Две темы, касающиеся МЛС и наиболее интересные российскому читателю, — появление в американской лиге Алексея Миранчука и выступление там Лионеля Месси. Так вышло, что по сюжету они оказались связаны одна с другой. «Интер Майами», за который выступают лучший футболист мира последних двух десятилетий и трое других экс-футболистов «Барселоны» — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба — уверенно, с рекордными для лиги показателями, выиграл регулярный чемпионат, но в первом же круге плей-офф уступил «Атланте Юнайтед» с Миранчуком.

Все это с акцентом на клуб из Флориды я обсудил с Саймоном Эвансом — известным английским футбольным журналистом AFP, проживающим в Майами и освещавшим почти все матчи команды Месси, а также «Интер Майами» в эпоху до великого аргентинца.

Миранчук играл против «Интер Майами» неплохо, но его роль не была центральной

— Насколько успешен, на ваш взгляд, проект «Интер Майами»? Работает ли он так, как планировали его владельцы?

— На поле, в футбольном плане, определенно да. Во всяком случае так было во время регулярного чемпионата, то есть подавляющую часть сезона. Некоторые люди, думаю, задавались вопросом: можно ли даже с тем масштабом таланта, который есть у «Интер Майами» в атаке, создать там общекомандный баланс? И что будет, когда в распоряжении тренерского штаба этих игроков не будет?

Ответ дали матчи этого сезона, когда Месси не играл. Результаты в них были такими же хорошими. У команды есть ряд талантливых молодых южноамериканских футболистов — таких как 20-летний аргентинский защитник Томас Авилес и 21-летний парагвайский полузащитник Диего Гомес.

— Что же произошло в плей-офф? Стало ли для вас оглушительной сенсацией поражение команды Месси от «Атланты Юнайтед»?

— Да, это стало настоящим сюрпризом и, уверен, большим разочарованием для многих людей, которые надеялись увидеть, как Месси пройдет в плей-офф МЛС весь путь. Но «Атланта» оказалась достаточно дисциплинированной и очень организованной, чтобы в двух из трех матчей грамотно сыграть на контратаках и использовать свои моменты.

Я еще перед началом плей-офф говорил, что своеобразная система розыгрыша первого раунда, при которой «Интер» может в первом матче выиграть 7:0, а потом дважды сыграть вничью и уступить в серии пенальти, способна сыграть в пользу «Атланты», и та не обречена. Получилось чуть иначе — клуб из Флориды тоже выиграл с минимальным счетом, как сделала это в решающем матче и «Атланта». Но суть в том, что сама эта система создана для увеличения возможности сюрпризов — ведь на всех последующих этапах все вообще решается в одном матче.

«Атланта» — команда лучше, чем ее место в таблице регулярного чемпионата. Это демонстрировали и ее матчи в регулярке против «Интер Майами» — уже там она одну из двух встреч выиграла, а в другой сыграла вничью. Но игры плей-офф показали, что фаворита это не насторожило. В последних матчах перед кубковой стадией «Атланта» не имела права на осечку и, можно сказать, досрочно перешла в режим плей-офф, тогда как команда Месси задолго обеспечила себе первое место и самый высокий «посев», играя в заключительных встречах в свое удовольствие.

— Насколько большой вам видится роль Алексея Миранчука в победе «Атланты» над «Интер Майами» и вообще как оцените его дебютные месяцы в МЛС?

— Он провел эти матчи неплохо, хотя и не скажу, что его роль в них была центральной. Победу «Атланты» в этой серии считаю результатом ее очень хорошей командной игры.

Я видел Миранчука в прошлом сезоне в «Аталанте», наблюдал за ним и после переезда в МЛС. Мне кажется, что он достаточно успешно, но пока еще ищет свой путь в этой лиге. Здесь много сложностей, с которыми он не сталкивался в Италии, — ряд искусственных полей, большие перелеты по всем Соединенным Штатам. Новая команда, новая лига, новая страна, новая обстановка. Все это в совокупности переварить сложнее, чем может показаться изначально, когда смотришь на невысокий, казалось бы, игровой стандарт ряда команд.

Из того, что я видел, думаю, что от Миранчука можно ждать действительно большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает, у него сложился хороший игровой и, видимо, человеческий контакт с Сабой Лобжанидзе и другими футболистами.

— После победы над командой Месси Миранчук улетал в сборную России на товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Как вы думаете, его марш-бросок на 20 тысяч километров туда-обратно повлиял на поражение 0:1 «Атланты» от «Орландо» во втором раунде?

— Помочь этот перелет точно не мог, но трудно сказать, что это повлияло на результат. Потому что «Орландо» в этом матче просто предстало лучшей во всех компонентах командой, чем «Атланта».

Хавьер Маскерано. Фото Reuters

На назначение в «Интер Майами» и Мартино, и Маскерано, несомненно, Месси оказал большое влияние

— Вскоре после вылета «Интер Майами» ушел в отставку главный тренер Тата Мартино, некогда возглавлявший «Барселону». Связь с проигрышем в 1/8 финала Кубка МЛС тут прямая?

— Трудно сказать. Когда уход тренера происходит так быстро, то возникает чувство, что да, такая связь есть. Но когда он сам говорит, что уходит по личным причинам, — это нужно уважать. Как бы скептически ни относились к этому некоторые коллеги, я предпочитаю поверить человеку на слово.

— Как оцениваете приход на его место другого аргентинца, Хавьера Маскерано?

— Это интересный вариант, потому что мы помним, какой это был игрок. Один из лучших опорных полузащитников мира на протяжении последних 20-25 лет. Абсолютный «убийца» на этой позиции. Что касается его как тренера, о его работе с юниорской, молодежной и олимпийской сборными Аргентины до 20 и 23 лет есть неоднозначные отзывы. Но он приходит в «Интер Майами», отлично зная его ключевых игроков. Маскерано играл с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой. Другое дело, сможет ли он приспособиться, чтобы воспринимать их не как товарищей по команде, а как босс — своих игроков?

— Давайте прямо — и Мартино, и Маскерано назначил Месси?

— Думаю, несомненно, что Месси оказал и на то и на другое решение большое влияние. В случае с Мартино — если не он сам, то его окружение. Потому что не представляю себе, как Лео работал бы с его предшественником на этом посту Филом Невиллом.

— История с Месси во Флориде стала возможной из-за того, что совладелец «Интер Майами» — Дэвид Бекхэм?

— Конечно, он оказал большое влияние на то, что это произошло. Как бы люди ни говорили, что Хорхе Мас (другой совладелец клуба. — Прим. И.Р.) выстроил хорошие отношения с отцом Месси, что правда, — думаю, этого не было бы достаточно. Наверняка для самого Месси наличие такого человека, как Бекхэм, придало авторитет всему проекту. Когда клубом частично владеет фигура, которая была звездой «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», играла и хорошо знает Америку, в курсе всех ее спонсорских возможностей и обладает репутацией хорошего бизнесмена, — это было явно важно для Лионеля.

— Златан Ибрагимович как-то сказал, что МЛС — лига для нападающих. Потому что сильных иностранцев в ее клубы берут только в группу атаки. Это и Месси явно облегчило задачу.

— При этом некоторые команды очень хорошо оборонялись против «Интер Майами» — и речь не только об «Атланте». Отдам должное, например, тренеру «Орландо» Оскару Перейре, который хорошо подготовил свою команду и настроил ее, чтобы нейтрализовать угрозу, исходившую от Месси и всей атакующей линии. Но постоянно делать это с защитниками не высшего уровня действительно очень сложно.

— Помню домашнюю игру «Интер Майами» против «Нью-Йорк Ред Булл», который тренирует Сандро Шварц. Первый тайм гости выиграли 1:0, ничего не дав создать Месси и Ко. Но после перерыва — понеслось, и Лео ухитрился набрать шесть очков (1+5) по системе «гол плюс пас».

— Точно. То же самое было и в последнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Ингленд Революшн», когда Месси вышел на последние полчаса и сделал хет-трик.

Лионель Месси. Фото AFP

Домашняя арена Месси — на том же месте, где когда-то принимали соперников Джордж Бест и Герд Мюллер

— Вы внимательно наблюдали за «Интер Майами» в эпоху до Месси? Что тогда команда собой представляла?

— Смотрел довольно много игр, и это была далеко не ведущая команда МЛС. С другой стороны, перед приходом Месси и остальных руководство клуба как бы намеренно уничтожило прежнюю команду, чтобы пересобрать ее под новых звезд. В сезоне перед появлением бывших игроков «Барселоны» «Интер Майами» вышел в плей-офф через раунд wild card, прошлый, сознательно ослабив состав, начал очень плохо, и даже Месси не успел втащить команду в кубковую стадию.

До него это была команда МЛС среднего уровня. Там завершал карьеру Гонсало Игуаин, который в половине матчей не выглядел заинтересованным и мотивированным. Это вообще большая проблема здесь, когда вы идете за большими именами. Те же Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард, проведшие великолепные карьеры в Европе, не оставили большого следа в МЛС, поскольку, думаю, они приехали сюда просто как на праздник и не были готовы по-настоящему посвятить себя игре здесь.

С другой стороны, это касается не всех. Робби Кин играл на сто процентов все время, стал лучшим бомбардиром, провел много лет за «Лос-Анджелес Гэлакси». Чего нельзя сказать об Игуаине, и думаю, что это было для «Интер Майами» серьезной проблемой. Поскольку вы можете взять только пару-тройку игроков такого калибра, отсутствие ожидаемой игры и настроя даже от одного из них может сильно отразиться на результатах.

— В том, что касается деятельности «Интер Майами» за пределами поля, этот клуб убеждает вас в своей состоятельности?

— Тут уместно спросить — достаточно ли хорошо он выстроен, чтобы удержаться на плаву после того, как Месси из него уйдет, достаточно ли прочен будет для этого его фундамент? Это зависит и от того, переедут ли они на новый стадион.

— Та небольшая, на 21 с половиной тысячу, и довольно безликая арена «Чейс Стэдиум», на которой «Интер Майами» играет сейчас, явно не соответствует уровню его ведущих игроков.

— Строящаяся арена будет чуть побольше и лучше. И она будет в самом Майами, а не в Форт-Лодердейле. Вопрос в другом — пойдут ли на нее те болельщики, которые привыкли ходить на нынешний стадион? Ведь между ними — час езды на машине, а это большая дистанция. Останется ли эта публика лояльной к команде или «Интер Майами» придется искать совершенно новую болельщицкую базу? Еще один вопрос, который станет особенно актуальным, если новый стадион клубу придется открывать уже без Месси — в том случае, если открытие затянется до того момента, когда у него закончится контракт.

— А почему вообще «Интер Майами» сейчас играет в этой локации в Форт-Лодердейле?

— Это историческое место. Там раньше находился «Локхарт Стэдиум», на котором в конце 70-х — начале 80-х выступали «Форт-Лодердейл Страйкерз», команда предыдущей профессиональной лиги США, НАСЛ. За этот клуб играли, ни много ни мало, Герд Мюллер и Джордж Бест, а в гостях на той арене играли Пеле, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр. Нынешняя арена построена в конце 2010-х прямо на ее месте, и для любителей футбола в нескольких поколениях это, что называется, намоленное место.

— Известен ли уже по крайней мере сезон, когда новый стадион будет открыт?

— Не думаю, что это будет в следующем сезоне, как они изначально надеялись. У меня есть ощущение, что это произойдет в 2026 году. Иногда в Майами все занимает больше времени, чем первоначально предполагает проект.

«Чейс Стэдиум». Фото Getty Images

— «Интер Майами» тратит намного больше, чем зарабатывает, учитывая, с одной стороны, чуть более чем 20-тысячную арену, а с другой — зарплаты его звезд?

— Баланс клуба не обнародовался. С одной стороны, то, что вы сказали, верно. Даже несмотря на то, что билеты дорогие, тут клуб по всем раскладам должен терять деньги. С другой — есть хорошие спонсорские сделки с крупными компаниями, просто привлеченными Месси и за счет Месси. Правда, поговаривают, что сам Лео получает от них довольно большой процент.

— Когда «Интер» играл с «Атлантой» в Форт-Лодердейле первый матч, я был сильно удивлен, что за день до игры мой знакомый легко смог купить билет в интернете за 70 долларов. В двух секторах за воротами оставались свободные места. В плей-офф и на таком небольшом стадионе!

— Да, в МЛС есть странная вещь, что на ранних стадиях плей-офф посещаемость бывает даже не такой, как в регулярном чемпионате.

— Но почему?

— Потому что достаточно поздно объявляют даты, и люди не могут заранее спланировать время. Иногда это происходит и с раундом wild card, но в этом году на него билеты раскупили хорошо. Удивило меня и то, что когда «Интер Майами» праздновал выигрыш регулярного чемпионата в последнем домашнем матче против «Нью-Ингленд», было много пустых мест. Иногда владельцы сезонных абонементов не идут на малоинтересные им матчи.

Так или иначе, попадание на игры «Интер Майами» не стало тем безумием, которое люди предполагали, когда стало известно о приезде Месси. Они думали, что на весь сезон вперед все будет наглухо распродано и люди станут не глядя отдавать по триста долларов за билет. На деле вышло не так.

— Как вы думаете, это правильное место для Месси, чтобы продолжать карьеру?

— Большинство людей признают, что после «ПСЖ» он хотел бы вернуться в «Барселону», но с учетом ситуации в клубе это было невозможно. Не думаю, что он рассматривал возможность игры в Англии с тем давлением и вниманием, с которым бы столкнулся. По сути, у него оставался выбор между МЛС и Саудовской Аравией, и он выбрал первую из этих лиг. А в МЛС только одна команда смогла его сюда привезти.

Думаю, в Саудовской Аравии ему могли дать гораздо больше денег. Так что скорее это общее решение семьи. Лео наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде. Здесь он находится в привычной атмосфере и все еще звезда, которая может получать удовольствие, выходя на поле.

Да, у него здесь много поклонников, но это не то давление и не та интенсивность, с которой ему пришлось бы играть, останься он в том же «ПСЖ» или вернись в «Барселону». Мне кажется, для него это хорошее место для окончания карьеры. В идеальном мире он вернулся бы в Аргентину, но и с финансовой, и с любой другой точки зрения это вряд ли возможно.

Так что «Интер Майами» — это хорошее решение, чтобы продлить карьеру до ЧМ-2026, при этом не играя в футбол так часто и так интенсивно, как это было бы в Европе, не получать столько травм и ударов по ногам. Когда ты смотришь на него, то испытываешь небольшую грусть, думая, что это все еще могло бы происходить в Лиге чемпионов. А делать хет-трик против, условно, «Колорадо Рэпидс» — совсем другая история. То есть все это вызывает смешанные чувства.

— Считаете, игра Месси в США и факт проведения в этой же стране следующего чемпионата мира — единое целое?

— Официальным послом ЧМ-2026 он не является. Но взаимосвязь, по-моему, есть. Она, как я уже говорил, заключается в том, что МЛС дает более легкую возможность продлить карьеру до следующего чемпионата мира. Когда ты думаешь, что вместо этого у него было бы три года в «Барселоне», где вся ла лига играла бы против него жестко, плюс Лига чемпионов, где пришлось бы летать по всему континенту, а в паузах на сборные совершать марш-бросок из Европы в Южную Америку...

Лионель Месси. Фото USA Today Sports

— Из Флориды туда — намного ближе.

— О чем я и говорю. Получается комфортнее по всем позициям. Думаю, играй он сейчас в Европе, ее футбол высасывал бы из Месси столько энергии, что до ЧМ-2026 он в 39 лет мог и не дотянуть. Сейчас он, если захочет, может пропустить две недели — и ему никто слова не скажет. Если в каком-то матче Лео пожелает выйти на полчаса со скамейки запасных — сделает и это. В МЛС он гораздо больше может управлять своим игровым временем, своей карьерой. В его возрасте и это, и меньшая интенсивность, наверное, к лучшему.

— Как вы думаете, насколько долго в МЛС продлится история с приглашениями столь громких имен? А может, в лиге, наоборот, снимут ограничения и она станет намного активнее?

— Уверен, лига рассматривает стратегию на следующий период, поскольку сейчас идут упорные разговоры о смене формата на «осень-весна» после ЧМ-2026. Но также слышу, что в МЛС рассматривается перспектива смягчения правил, чтобы клубы могли тратить больше и не ограничиваться покупкой трех-четырех игроков из Европы. В этом случае мы увидим здесь больше европейских защитников и полузащитников. Поговаривают о скором приходе Гризманна, может, Неймара.

Думаю, МЛС нужно начинать подходить к международным подписаниям так, как это уже начала делать Саудовская Аравия, которая не ограничивается одними суперветеранами, но и берет игроков помоложе. Не 33-34 года, а 28-29.

— Вот вам пример — Миранчук, которому уже в Америке исполнилось 29.

— Да, возможно, он первооткрыватель этого маршрута.

— Сможет ли «Интер Майами» быть конкурентоспособен в клубном чемпионате мира, который пройдет в США следующим летом?

— Думаю, он сможет конкурировать с некоторыми командами из Азии и Африки. Но чтобы играть на равных с европейскими и южноамериканскими командами, надо усиливаться, в первую очередь в обороне. Второй участник клубного ЧМ из МЛС, «Сиэтл Саундерс», не обладает такой силой в атаке, но намного более надежен сзади. Если «Интер Майами» до турнира не разберется со своей обороной, то может получить на турнире пару крайне неприятных результатов.