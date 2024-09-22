Миранчук вошел во вкус, забив во втором матче подряд. Но в безумной концовке «Атланта» упустила победу над командой Шварца

Еще один матч-триллер в МЛС с участием российского легионера.

Если МЛС пока только знакомится с Алексеем Миранчуком, чей гол в ворота «Интер Майами» был признал лучшим по итогам вынесенных на середину недели матчей, то Сандро Шварцу фамилия россиянина прекрасно знаком. В РПЛ они не пересеклись, так как приход немецкого тренера в «Динамо» совпал с отъездом полузащитника в Италию, но против другого Миранчука — Антона — бело-голубые играли не раз.

Причем, весьма успешно, чего не скажешь о текущих результатах «Нью-Йорк РБ». После возобновления регулярного чемпионата «быки» не выиграли ни разу (=2-2). Шварцу уже приходится отвечать на вопросы о давлении, хотя плей-офф от команды никуда не денется. Но важно быть в таблице как можно выше, а с этим после отката на пятую позицию в конференции все сложно. «Нам нужно немедленно изменить свои действия в последних турах», — говорил Шварц, хотя это не так просто в отсутствие главной звезды — травмированного шведа Форсберга.

Но и без него было понятно — дома «быки» будут играть с позиции силы. А вот чего ждать от «Атланты», предсказать было невозможно — слишком разными предстали «пятиполосные» в последних играх. Они прошли путь от кошмара с аутсайдером «Нэшвиллом» (0:2) до восхитительной концовки против команды Лионеля Месси. При этом Роб Валентино продолжает жонглировать схемами. Против «цапель» он перешел с привычных 4-2-3-1 на 4-3-3, а в Нью-Йорке и вовсе решил сыграть с тройкой центральных защитников. При расстановке 5-3-2 Миранчук располагался в центре поля, тогда как вперед были делегированы Лобжанидзе и Тиаре.

И судя про происходившему на поле в первом тайме, эффект от очередной перестройки поначалу получался сомнительным. К середине первого тайма 40-летний Гьюзан собрал приличную коллекцию сейвов, а в итоге все же пропустил после очередного зевка обороны и гола сыгравшего на опережение Ванзейра. Еще пару лет назад этого бельгийца вызывали в сборную, он круто смотрелся в ставшем откровением «Юнионе», но в расцвете сил уехал в США, где для начала ухитрился угодит в скандал из-за оскорблений соперника на расовой почве. Игру, в которой это случилось, остановили почти на 20 минут, а самого Ванзейра отстранили на шесть матчей.

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Впрочем, та история позади, и после отбытия наказания за возвращение Ванзейра проголосовала вся команда. А с приходом Шварца бельгиец периодичнески выдает яркие игры. Например, весной сделал четыре голевых передачи против «Интер Майами» (4:0). В этот раз он был близок к голевому дублю, но Гьюзан проявил чудеса реакции. Сохранил ничейный счет, которого «Атланта» добилась в добавленное к первому тайму время благодаря настырности Тиаре.

Француз заработал пенальти, исполнять который взялся Миранчук. Для новичка — пусть и самого дорогого в истории «Атланты» — это показатель доверия тренерского штаба и команды. А после того как Алексей легко переиграл голкипера сборной Парагвая Коронеля, статус россиянина только повысится. Его уверенность — один из ключевых факторов преображения «Атланты» во втором тайме. Гости, конечно, продолжали чудить в обороне, но впереди смотрелись гораздо интереснее. Лобжанидзе и вовсе имел роскошный момент, но, поймав на финт защитника, не попал в угол.

Судя по крупным планам, грузинский вингер и сам не понимал, как мяч не оказался в сетке. А окончательно все едва не испортил неловкий фол Форчуна в собственной штрафной, но гроза пенальтистов Гьюзан не дал команде утонуть. А точнее — шанс на победу, которую в компенсированное время, казалось, принесло роскошное попадание в верхний угол едва появившегося на поле Москеры.

Он поднял «Атланту» на девятое место — в зону плей-инн, но на седьмой из девяти добавленных минут смазавший до этого пенальти Элиас Маноэл сбросил «пятиполосных» с небес на землю. В сражении за девятое место они лишь сравнялись по очкам с «Филадельфией» и «Ди Си Юнайтед», которые сыграют между собой в ночь на понедельник.