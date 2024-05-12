Суарес забил, Месси — без результативных баллов. Победу «Интер Майами» принесла крутая игра парагвайского новичка

Победная серия «цапель» достигла пяти туров.

Взаимодействие Месси и Суареса — отдельный вид искусства. Или телепатии, ведь уругваец говорит, что с Месси все становится проще, и порой они даже не смотрят друг на друга, но точно знают — где находится другой. В прошлом туре две главные звезды «Интер Майами» устроили тайм кошмаров для «Нью-Йорк Ред Булл» и задали работы статистикам. Суарес после хет-трика стал четвертым — после Месси, Криштиану Роналду и Левандовски — действующим футболистом с 500 голами. В свою очередь аргентинец благодаря голу и пяти (!) ассистентским баллам первым в XXI веке добрался до отметки в 1250 результативных действий.

После такого бенефиса южноамериканские звезды прибыли в Канаду в ранге лучших бомбардиров МЛС (по 10 мячей). И, само собой, к ним было приковано особое внимание. Как публики, значительная часть которой даже в гостях была облачена в розовые («Интер») или бело-голубые (сборная Аргентины) футболки, так и соперника. В первой — мартовской игре — отработать рецепты противостояния двум снайперам канадцы не могли, так как Месси тогда лечился, а Суарес сыграл примерно четверть часа. Без них же «цапли» оказались вполне себе земным соперником, которого находящиеся пока вне зоны плей-офф канадцы обыграли (3:2).

Впрочем, даже в почти идеальном составе (минус только вернувшийся к тренировкам Жорди Альба) хронические проблемы «Интера» с обороной никуда не исчезают. А возвращение на поле Кривцова — не панацея от всех бед. И тренирующему «Монреаль» Лорану Куртуа удалось заставить своих подопечных не бояться. В качестве же рецептов были выбраны те, что еще в прошлом сезоне периодически помогали некоторым командам хотя бы частично решать проблему Месси. Капитана гостей, как и Суареса, старались атаковать в момент приема мяча, а выбрасывавшегося в отбор футболиста здорово страховали.

При этом «Монреаль» не опускал линию обороны слишком низко, и после отбора большими силами мчался вперед. Главной ударной силой в этом процессе был 21-летний Вильсан, прошедший академию «Лилля» и начинавший профессиональную карьеру в «Антверпене». Сначала канадец вывел на ворота Дюка, и тот пустил мяч между ногами Каллендера, а потом Вильсан забил сам после обмена несколькими передачами с игравшим раньше за «Интер» костариканцем Лесситером.

Но разве этим «цапель» удивишь? Для них пропускать первыми — почти традиция. Вот уже шесть матчей подряд (включая четыре победных) счет открывали соперники «Интера». Правда, прежде дело ограничивались одним голом, тогда как «Монреаль» забил дважды. А еще одно отличие заключалось в том, что команда Херардо Мартино в этой встрече сама впереди толком ничего создать не могла. И за это хотелось поаплодировать Куртуа, для которого нынешний сезон — первый на таком уровне.

45-летний французский специалист прошел все этапы тренерского развития, не перепрыгивая через ступеньки. Начал со знаменитой академии «Лиона» и второй команды. Продолжил в новой американской лиге (МЛС Next pro), где выступают резервисты клубов МЛС. В первом же сезоне (2021) его признали там тренером года, а дубль «Коламбуса» стал чемпионом. Год спустя был выход в финал, после чего Куртуа позвали в главную американскую лигу.

Только есть вещи — просчитать которые нереально. И это отнюдь не про феноменальный талант звезд «Интера», которые в субботу стали отнюдь не ключевыми фигурами. Был, конечно, угловой, после которого мяч от головы защитника хозяев полетел к дальней штанге, а там на опережении круто сыграл сравнявший счет Суарес. Но новый герой «цапель» — парагваец Рохас. Не совсем типичный для «Интера» новичок. Это не молодой игрок на вырост, и не стареющая звезда, а футболист в самом расцвете сил, который несколько лет был важной фигурой в аргентинском «Расинге» и до приезда в Штаты провел год в «Коринтиансе».

В первом матче в МЛС не имевший игровой практики на протяжении двух месяцев Рохас отыграл четверть часа. Во втором получил тайм и забил дважды. В Монреале парагваец наконец попал в стартовый состав и перевернул игру, а волшебная левая — это теперь не только про Месси. Штрафной в исполнении размочившего счет Рохаса получился роскошным. Лео в этот момент после оказания помощи стоял за бровкой и ждал, когда судьи разрешат ему вернуться на поле.

Так что в какой-то мере Рохасу повезло с возможностью показать весь свой талант. Помогли и правила МЛС, согласно которым игрок после оказания помощи длительностью более 15 секунд должен провести за бровкой 2 минуты и быть осмотрен врачом. А во втором тайме — уже с Месси на поле — именно парагваец крутой диагональю отрезал оборону хозяев, и Кремаски в борьбе с защитником протолкнул в сетку оказавшийся победным мяч. В этот вечер горшки обжигали не боги. Месси вообще обошелся без результативных баллов, но это не помешало «Интеру» выиграть пятый матч подряд и сохранить лидерство в лиге.