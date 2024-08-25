Миранчук дебютировал в МЛС одновременно с Ройсом. И звездный немец затмил россиянина

У легенды Дортмунда — гол плюс пас, у Алексея — только удар в перекладину.

Алексей Миранчук подписал контракт с «Атлантой» еще 29 июля, однако дебюта российского полузащитника в США пришлось ждать почти месяц. Помимо того, что принято называть формальностями — виза, разрешение на работу и так далее — в дело вмешался еще и календарь. В августе регулярный чемпионат МЛС встает на паузу, так как команды заняты в другом турнире — Кубке лиг, где помимо них принимают участие ведущие клубы Мексики. В прошлом году трофей, кстати, достался «Интер Майами», а Лео Месси заполучил в личный музей еще одну посудину.

«Атланта» принимала участие в Кубке лиг, однако быстро сошла с дистанции еще после группового этапа — ничьих с «Ди Си Юнайтед» и «Сантос Лагуной» оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Миранчук тут сыграть не мог, поскольку подписал контракт уже после начала турнира (он стартовал 26 июля) и не был включен в заявку.

Но, может, скоропостижный вылет был даже на пользу, поскольку летом в команде из столицы штата Джорджия произошли довольно существенные перемены и появился шанс как-то все утрясти и потренироваться. Речь, прежде всего, о трансферах на выход. «Атланта» рассталась с двумя ведущими игроками группы атаки: греческим нападающим Гиоргосом Якумакисом, который за 9,3 миллиона евро был продан в мексиканский «Крус Асуль», и аргентинским хавбеком Тиаго Альмадой, уехавшим в бразильский «Ботафого» за 19,5 миллиона евро. Кроме того, защитник сборной США Калеб Уайли перешел в «Челси» (10 миллионов евро). То есть «Атланта» лишилась ведущего игрока в каждой из линий за исключением вратарской.

Заменить уехавших были призваны 29-летний Миранчук, а, кроме того, 25-летний португальский защитник Педро Амадор, перешедший на правах свободного агента из «Морейренсе». Кроме того, из второй команды был поднят еще один игрок обороны — 21-летний Мэтью Эдвардс. В общем, вполне может сложиться впечатление, что «Атланта» не особо рвется в плей-офф, а была не прочь привести в порядок финансовую ведомость.

Зато с соперником по дебютному матчу Миранчуку повезло: «Атланта» на выезде играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший клуб Дэвида Бекхэма последние годы был в тени своих земляков из ФК «Лос-Анджелес» — те в сезоне-2022 стали чемпионами, а в прошлом году дошли до финала, заодно привлекая в свой состав звезд вроде Гарета Бэйла или Джорджио Кьеллини (зимой вот подъехал Уго Льорис, а сейчас — Оливье Жиру), тогда как «Гэлакси» даже не могли попасть в плей-офф. Но сейчас они возглавляют Западную конференцию, а в сводной таблице МЛС уступают только «Интер Майами». И, кстати, громкий трансфер этим летом тоже провернули, подписав легенду «Боруссии» Марко Ройса. Немец, как и Миранчук, попал в заявку на матч, но в стартовом составе не вышел.

Марко Ройс. Фото Global Look Press

Сценарий матча одного из лидеров лиги и команды, которая надеется попасть в плей-офф, поначалу был довольно предсказуем. «Гэлакси» много владели мячом (69% по итогам первого тайма) и сделали в два раза больше передач (455 против 205). Но у «Атланты» получалось довольно компактно защищаться и регулярно выбегать в быстрые атаки. Впрочем, лучший шанс до перерыва все равно был у хозяев: один из лидеров «Гэлакси» бразилец Габриэл Пек (12+10 в этом сезоне) бил с линии вратарской, но Брэд Гьюзан спас «Юнайтед». 38-летний ветеран (к слову, более 150 матчей в АПЛ) вообще был в порядке и здорово подчищал, когда того требовала ситуация.

Миранчук вышел на поле на 61-й минуте. Забавно, что во время этой же остановки игры у «Гэлакси» произошла тройная замена, и в числе прочих в игру вошел Ройс — так что россиянин и звездный немец дебютировали в МЛС одновременно. Алексей появился вместо Дакса Маккарти, который был у «Атланты» одним из двух опорных хавбеков в схеме 4-2-3-1.

Но главным героем вечера продолжал оставаться Гьюзан. Капитан гостей незадолго до выхода Миранчука потащил удар Диего Фагиндеса из центра штрафной, а вскоре еще и отразил пенальти, назначенный за игру рукой Деррика Уильямса: Гьюзан в левом нижнем углу достал мяч, посланный с 11-метровой отметки Джозефом Пэйнтсилом.

Идея главного тренера «Атланты» Роба Валентайна с выходом Миранчука была понятна — нужно было хоть как-то склеить контригру, поскольку давление «Гэлакси» только усиливалось. И россиянин совершил пару удачных действий, например, выведя на удар Эдвина Москеру — попытку, правда, заблокировал защитник «Гэлакси».

Но влияние Ройса на эту игру оказалось выше. Немец обнаружил себя с мячом на углу штрафной, после чего покатил его под удар Рики Пучу — некогда большая надежда «Барселоны», а ныне звезда «Гэлакси» пробил без шансов даже для поймавшего в этот вечер кураж Гьюзана.

Фото Global Look Press

Ну а вскоре Ройс снял все вопросы, забив сам. Все логично — «Гэлакси» были явно лучше и закономерно дожали гостей.

Миранчук, кстати, тоже мог забить, но его удар из-за пределов штрафной пришелся в перекладину. Но даже несмотря на поражение «Атланты», выглядел российский полузащитник вполне прилично — 19 касаний мяча, три ключевых паса.

Следующий матч — 31 августа на выезде против «Шарлотт».