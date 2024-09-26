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Месси покинет «Интер Майами», чтобы завершить карьеру в родном клубе. Его давно ждут в Росарио

Месси планирует покинуть «Интер Майами» и завершить карьеру в Аргентине
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист Лионель Месси
Лионель Месси может покинуть «Интер Майами».
Фото USA Today Sports
Аргентинские болельщики в предвкушении возвращения легенды.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть МЛС в 2025 году, чтобы завершить карьеру на родине. Как сообщает издание El Nacional, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» планирует по окончании контракта с американским клубом вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз».

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Возвращение к истокам

Месси выступал в команде из родного города Росарио на молодежном уровне с 1994 по 2000 год, а затем форвард не раз заявлял, что вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» — одна из его целей. По мнению Лионеля, этот шаг станет логичным завершением его успешной карьеры.

Аргентинец выиграл все значимые в футболе трофеи: стал победителем чемпионата мира в Катаре и дважды обладателем Кубка Америки, завоевал золото Олимпиады, а на клубном уровне с «Барселоной» он четыре раза поднимал над головой Кубок Лиги чемпионов.

«Я всегда мечтал это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира. Хочу наслаждаться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что в детстве я выходил на это поле. Будет здорово сыграть за них снова», — говорил Месси в интервью Infobae в 2023-м.

Лионель Месси (в центре в нижнем ряду) в составе «Ньюэллс Олд Бойз».
Фото из личного архива Лионеля Месси

Месси давно звали домой

В 2020 году экс-президент Аргентины Альберто Фернандес призывал Месси, который в тот момент собирался уходить из «Барселоны», вернуться на родину.

«Ты находишься в сердцах всех нас, но мы рискуем никогда не увидеть, как ты играешь на нашей земле. Порадуй нас, заверши карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», это твой клуб», — обращался политик к футболисту.

Тогда же фанаты клуба из Росарио устроили масштабный парад, чтобы убедить Лео прилететь домой.

Как у Лионеля дела в США?

Месси выступает за американскую команду с лета прошлого года. В нынешнем сезоне за «Интер Майами» 37-летний нападающий сыграл 15 матчей, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 2025 года и, видимо, не будет продлен.

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Несмотря на возраст, Лео продолжает оставаться важной фигурой на футбольном поле, и возвращение в родной клуб обещает стать эмоциональным завершением его карьеры.

Символично и то, что, перейдя в «Ньюэллз Олд Бойз», Месси повторит путь Диего Марадоны, который сделал то же самое в 1993 году. Ведь именно с легендарным аргентинцем Лионеля сравнивают всю жизнь.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Ньюэллз Олд Бойз
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