Легендарный нападающий покоряет американский рынок.

Лионель Месси запустил продюсерскую компанию, названную в честь своего родного города. 525 Rosario будет заниматься производством фильмов, рекламных роликов и премиального контента для спортсменов по всему миру, а также обслуживать мероприятия.

Как Месси прокомментировал свое решение

Проект будет работать в сотрудничестве с компанией Smuggler Entertainment. Она известна тем, что ранее выпустила для стриминга Apple TV+ два сериала, посвященных аргентинцу: «Месси знакомится с Америкой» (2023) и «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» (2024).

«Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях. Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе», — сказал нападающий ESPN.

Штаб-квартиры офисов появятся в Майами, где Лионель в настоящее время играет за «Интер Майами», и в Лос-Анджелесе. За их работой будут следить генеральный директор Smuggler Entertainment Тим Пасторе и семья Месси.

Лео — далеко не первый спортсмен, запустивший подобный бизнес. Собственные продюсерские компании есть у звезд НБА Леброна Джеймса и Стефена Карри, а также теннисисток Серены Уильямс и Наоми Осаки.

У него есть другие бизнесы?

Месси может позволить себе запуск масштабных проектов. Весной 2024-го Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, где Лионель занял третье место с общим доходом в 135 миллионов долларов. В эту сумму входит не только зарплата в клубе Дэвида Бекхэма, но и различные бонусы вместе со спонсорскими отчислениями и рекламой.

Переехав в США, Лео стал активно создавать свою бизнес-империю. В июне 2024-го футболист в партнерстве с компанией Mark Anthony Brands запустил собственную линейку спортивных напитков под названием Mas+. Они выпускаются в четырех вкусах, а названия некоторых из них связаны с памятными моментами карьеры ветерана.

Также у Месси есть собственный бренд одежды — The Messi. Весной 2024 года он перешел во владение американского изготовителя одежды Centric Brands. В портфолио компании входят лицензии на более чем 100 культовых брендов, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Timberland и другие.

Лионель Месси. Фото Rich Storry-Imagn Images

Инвестиции — еще одна страсть Лео

В ноябре 2022-го Месси инвестировал во французскую платформу Sorare, специализирующуюся на торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Вместе с ней аргентинец работает над созданием контента для поклонников фэнтези-футбола.

Через год аргентинец стал совладельцем киберспортивной организации KRU Esports, основанной близким другом Лео, бывшим игроком «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Сейчас в команде есть составы по таким кибердисциплинам, как FIFA, Rocket League, Valorant и League of Legends.

Также футболист вложил деньги в строительство комплекса коттеджных поселков Azahares в окрестностях города Росарио.