«Телики везут почти две недели». Девушка Миранчука раскритиковала сервис и цены в США

По факту.

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук столкнулся с бытовыми проблемами в США. Об этом в социальных сетях сообщила его девушка Елена. Она пожаловалась на цены и сервис в Америке, а также сравнила их со стоимостью услуг в России и Италии.

Доставка двух телевизоров — 50 тысяч рублей

Елена рассказала, что они вместе с Миранчуком попали в неприятную ситуацию — заказали телевизоры из магазина неподалеку от дома, но их привезут только через две недели. При этом доставка и установка обойдутся в большую сумму — около 50 тысяч рублей: «В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Все услуги стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще.

Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете суперсервис, где товар везут почти две недели. Магазин, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать. В Италии сами устанавливали за 0 евро. А еще кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце января», — написала Елена в социальных сетях.

Еще девушка Миранчука рассказала о неудачной покупке пылесоса — техника сломалась через две недели: «Еще купила на Amazon пылесос Dyson… Нормально, но зарядка или аккумулятор не пашут… Не заряжается. Горит голубая кнопка, и все говорят: „Звоните в сервисную поддержку производителя“. Чем мне еще заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» — возмущалась она.

Фото соцсети

Проблемы с забастовкой

Алексей и его спутница столкнулись с иной культурой во всех сферах. Девушка футболиста рассказала, что паре еще не выдали вещи после прилета — из-за забастовки: «Живем месяц с двумя чемоданами… Вещи где и когда будут — пока не ясно», — написала Елена и процитировала письмо от компании.

«Здравствуйте, надеюсь, у вас все хорошо. К сожалению, у нас возникли некоторые задержки из-за забастовок в портах США, что привело к задержке вашей авиаперевозки. Наш агент работает над решением проблемы, и я сообщу вам, как только появятся новые сведения», — сказано в письме.

Ранее и сам Миранчук рассказывал об опыте жизни в новой стране в интервью «СЭ». В словах футболиста не было негатива. Тем не менее и его многое удивляло: «Да, ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают, что платить придется именно столько, это во-первых. А во-вторых — если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать», — сказал игрок «Атланты Юнайтед».

А еще Алексей не оценил страсти американцев к холоду: «Чему еще удивился — на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр — а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане — туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться».

28-летний российский полузащитник перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» минувшим летом. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, что стало самой крупной сделкой в истории МЛС.