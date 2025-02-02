В «Атланте» Миранчука новый тренер и спортивный директор из клуба Месси. «Пятиполосные» вернули звезду из АПЛ и готовят 20 миллионов на форварда

Клуб МЛС, в котором выступает российский легионер, может стать одним из фаворитов нового сезона.

Прыжок выше головы и перезагрузка

Приехав в «Атланту Юнайтед» в разгар прошлого сезона, Алексей Миранчук сразу поднял планку ожиданий. Во-первых, за его трансфер «пятиполосные» заплатили серьезные деньги (12 миллионов евро), пригласив россиянина на место, освободившееся после продажи в «Ботафого» победителя ЧМ-2022 Альмады. Во-вторых, наш легионер влюбил в себя публику как яркими и небанальными пресс-конференциями, так и игрой. Особенно первым голом в ворота «Интер Майами», который оставил Лео Месси без победы и был признан самым красивым в туре.

Вместе с тем не покидало ощущение, что «Атланта» прыгнула выше головы. В тот момент, когда ее дружно отправляли в отпуск, при идеальном совпадении собственных результатов с играми конкурентов, заскочила в последний поезд уходившего в плей-офф поезда. Прошла туда через стыковой матч, а потом в трехматчевой серии выбила выигравший регулярный чемпионат «Интер». И все это — при преимуществе своего поля у всех оппонентов, да еще при ограниченном по возможностям составе и с не имевшим должного опыта тренером Робом Валентино на скамейке.

Считалось, что, создав потрясающий по характеру коллектив, он заметно упростил игру, тогда как в «Атланте» привыкли к совсем другому футболу. Там еще не забыли чемпионский сезон под началом Херардо Мартино, на смену которому пришел не менее именитый Франк де Бур. Но все же работавший с приставкой «и. о.» Валентино исходил из имевшихся возможностей, а клуб явно готовился к перезагрузке. Он ведь неплохо заработал прошлым летом, так как кроме Альмады (19,5 миллиона евро) «пятиполосные» выгодно продали в «Челси» 19-летнего защитника Уили (10 миллионов), а в мексиканский «Крус Асуль» — греческого форварда Якумакиса (9 миллионов). Плюс недавно почти четыре миллиона принесла продажа аргентинского хавбека Сосы в «Расинг», где он провел прошлый год на правах аренды.

Ронни Дейла. Фото Global Look Press

Чемпионы на ключевых постах

Перестройку «Атланты» доверили новым людям, назначив на пост главного тренера норвежца Ронни Дейлу, а должности главного футбольного директора и спортивного директора занял бывший футболист сборной США Крис Хендерсон. Оба специалиста знают, что такое выигрывать трофеи в МЛС. Дейла принес первый в истории титул «Нью-Йорк Сити», где под его началом играли бывший полузащитник «Москвы» Макси Моралес и нынешний спартаковец Хесус Медина.

Послужной список Хендерсона еще более впечатляющий . За время его работы в «Сиэтле» команда 12 лет подряд выходила в плей-офф, один раз выиграв регулярный чемпионат и дважды — Кубок МЛС. Также клубный музей пополнили четыре трофея за победу в Открытом кубке США. А с 2021 года Хендерсон трудился в «Интер Майами» как раз в ту пору, когда Дэвид Бекхэм собирал звездный состав с Месси, Суаресом, Бускетсом и Жорди Альбой. Но понятно, что к таким тратам даже прилично заработавшая «Атланта» не готова.

Тем более Хендерсона не назовешь транжирой. Напротив, в лиге у него репутация менеджера, который при возможности потратить 20-25 миллионов выберет аналогичный или близкий по качеству вариант за вдвое меньшие деньги. И Крис уже успел удивить, подписав известного по выступлениям за «Лидс» и сборную Польши полузащитника Клиха. Причем на максимально выгодных условиях. За опытного хавбека «Ди Си Юнайтед» получил выбор в супердрафте, а еще 50 тысяч долларов придется заплатить, если Клих через год подпишет с «Атлантой» новый контракт. То есть все траты «пятиполосных» — зарплата новичка в размере 300 тысяч в год.

Эммануэль Латте Лат. Фото Global Look Press

Возвращение легенды и страсти по нападающему

Как отмечают эксперты, в Джорджии фактически за бесценок приобрели футболиста, который добавит баланса средней линии и избавит Миранчука от части черновой работы. Но главные цели «Атланты» на рынке, само собой, другие, и владелец клуба Артур Бланк готов к тратам. Он никогда их не боялся, а президент и генеральный директор клуба Гарт Лагервей предпочитает брать находящихся в расцвете сил футболистов, которые имеют успешный опыт выступления в разных лигах.

В начале межсезонья он обозначил приоритетным подписание нападающего, который будет соответствовать уровню Миранчука. Для начала, правда, заключили контракт с 31-летним Кайманом Тогаси. Этот форвард родился в США, но всю профессиональную карьеру провел на исторической родине отца — в Японии. Тогаси не звезда, однако это качественный игрок для глубины состава.

А за форварда, который должен стать примой в атаке, «Атланта» готова заплатить рекордную сумму в истории МЛС. Недавно «Цинциннати» поднял планку, купив у бельгийского клуба «Серкль» форварда сборной Того Денки за 16,2 миллиона. «Пятиполосные» в свою очередь ищут усиление на Британских островах. Правда, японская звезда «Селтика» Фурухаси перейдет в «Ренн», а новость о его подписании «Атлантой» попала на официальный сайт МЛС по ошибке. Лиге пришлось удалять ее и приносить официальные извинения.

В реальности же «пятиполосные» приглядывались к французу Эдуару, который блистал в «Селтике», но сейчас заскучал в «Лестере», куда его отправил в аренду «Кристал Пэлас». А приоритетная кандидатура — нападающий сборной Кот-д'Ивуара Латте Лат. Воспитанник «Аталанты» (Миранчуку будет с кем поговорить по-итальянски) — лучший снайпер выступающего в чемпионшипе «Мидлсбро». Несколько дней назад сообщалось, что согласованы все условия и англичане получат 18 миллионов долларов (еще два прописаны в виде возможных бонусов). Однако сейчас переговоры зашли в тупик, и, возможно, придется подписывать Эдуара.

Зато точно известно, что в «Атланту» спустя шесть лет вернулся парагваец Альмирон, которому «пятиполосные» открыли дорогу в АПЛ. Теперь «Ньюкасл» отпустил вингера за 12 миллионов, а игрок подписал контракт на три года (с опцией продления на один сезон). Эта сделка хороша по всем параметрам. Довольны болельщики, ведь в Джорджию в компанию к вратарю-ветерану Гьюзану вернулся еще один чемпион-2018. Команда получила яркого исполнителя, а средняя линия обрела законченный вид.