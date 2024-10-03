Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси

«Атланта» упустила шанс сравняться с конкурентами, а «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС.

Перед очередным игровым днем «Атланта Юнайтед» была аутсайдером своеобразного мини-турнира, в рамках которого четыре команды ведут сражение за две путевки в стыки. Единственное, что внушало осторожный оптимизм при таком раскладе — домашняя встреча с прямым конкурентом. Но именно осторожный, потому что «пятиполосные» три раза подряд сыграли вничью, тогда как набравший в сентябре хороший ход «Монреаль» выиграл три из четырех последних матчей. А едва ли не главный герой чемпионского состава «Атланты» Хосеф Мартинес (35 мячей в золотом сезоне-2018) , за неделю отметился тремя голами.

Так что никто не удивился тому, что канадцы начали игру активнее. Но, скорее, правильнее сказать, что у команды Роба Валентино по традиции не задался дебют. «Атланте» всегда требуется время на раскачку, и периодически на это уходит целый тайм. В этот раз уложились в четверть часа, однако первый шанс испортил Риос. Насколько хорошо мексиканец зацепился за длинную передачу, настолько же бездарно распорядился мячом, бесхитростно пробив с дальней дистанции. Лобжанидзе, которого можно было одним пасом вывести на свободное пространство, оставалось только развести руками.

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Зато не жадный до мяча Миранчук создал для своего грузинского друга два крутых момента. Увы, после мягкого заброса за спины защитникам Саба пробил мимо дальнего угла, а когда россиянин вывел грузина один на один, «Монреаль» спас вратарь. А еще между двумя этими эпизодами «Атланта» пережила пару неприятных минут из-за того, что арбитру привиделась игра рукой, и он указал на 11-метровую отметку. К облегчению хозяев, даже не потребовалось вмешательство ВАР — помощник подсказал главному, что мяч попал Уильямсу в затылок.

А вот Мартинес партнера по чемпионскому составу Гьюзана не пощадил и после банального заброса со штрафного отправил мяч в верхний угол, еще и обыгравшись с партнером напротив ворот. Гол венесуэлец демонстративно не праздновал, только от этого болельщикам «пятиполосных» было не легче. К счастью, до перерыва «Атланту» успел вывести из шокового состояния Риос, образцово пробивший головой в противоход голкиперу с подачи Педру Амадора.

А это уже совсем другое эмоциональное состояние на второй тайм, в начале которого уже Миранчук чуть-чуть не замкнул классный прострел Лобжанидзе. Но по невезению у футболиста сборной Грузии конкурентов в этот раз не было, что Саба и подтвердил, когда на исходе часа игры с линии площади ворот попал в перекладину. Зато Мартинес, который снова, извиняясь поклонился трибунам, и после своей замены удостоился овации, вылетел на прострел между двумя защитниками и почти похоронил шансы «Атланты» на плей-офф.

И это — при идеальном раскладе! В параллельных встречах «Торонто» был разбит в игре с «Нью-Йорк РБ» Сандро Шварца (1:4), а бывший партнер Миранчука по «Аталанте» — колумбиец Муриэль — нокаутировал «Филадельфию» двумя голевыми передачами (2:1). При победе «Атланта» сравнялась бы по очкам со всеми конкурентами, а теперь вероятность финишировать на девятом месте разве что математическая. Все может закончиться уже в ночь на воскресенье, когда в Джорджию приедет «Нью-Йорк РБ».

Все эти разборки, конечно, интересны, но главным событием в лиге стала победа «Интер Майами» в регулярном чемпионате. «Цапли» взяли Supporters' Shield красиво — в гостях у главного конкурента «Коламбуса». А Лионель Месси открыл путь к своему 46-му трофею двумя голами в первом тайме. Второй из них — классным ударом со штрафного — приблизил аргентинца к званию лучшего снайпера в истории «Интера». Сейчас у Месси ровно 30 мячей, и до Кампаны остался один точный удар. Ну а золотой для «цапель» гол на счету Суареса. Таковым он остался благодаря Каллендеру, который приносит своему клубу титулы. Голкипер стал героем прошлогоднего Кубка лиг, а теперь в концовке парировал пенальти от Кучо Эрнандеса.