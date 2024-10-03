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Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси

«Атланта» проиграла «Монреалю», «Интер» победил «Коламбус»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
«Атланта» упустила шанс сравняться с конкурентами, а «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС.
США. МЛС. Неделя 29
03 окт, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
1:2
Монреаль

Перед очередным игровым днем «Атланта Юнайтед» была аутсайдером своеобразного мини-турнира, в рамках которого четыре команды ведут сражение за две путевки в стыки. Единственное, что внушало осторожный оптимизм при таком раскладе — домашняя встреча с прямым конкурентом. Но именно осторожный, потому что «пятиполосные» три раза подряд сыграли вничью, тогда как набравший в сентябре хороший ход «Монреаль» выиграл три из четырех последних матчей. А едва ли не главный герой чемпионского состава «Атланты» Хосеф Мартинес (35 мячей в золотом сезоне-2018) , за неделю отметился тремя голами.

Так что никто не удивился тому, что канадцы начали игру активнее. Но, скорее, правильнее сказать, что у команды Роба Валентино по традиции не задался дебют. «Атланте» всегда требуется время на раскачку, и периодически на это уходит целый тайм. В этот раз уложились в четверть часа, однако первый шанс испортил Риос. Насколько хорошо мексиканец зацепился за длинную передачу, настолько же бездарно распорядился мячом, бесхитростно пробив с дальней дистанции. Лобжанидзе, которого можно было одним пасом вывести на свободное пространство, оставалось только развести руками.

Фото Imagn Images

Зато не жадный до мяча Миранчук создал для своего грузинского друга два крутых момента. Увы, после мягкого заброса за спины защитникам Саба пробил мимо дальнего угла, а когда россиянин вывел грузина один на один, «Монреаль» спас вратарь. А еще между двумя этими эпизодами «Атланта» пережила пару неприятных минут из-за того, что арбитру привиделась игра рукой, и он указал на 11-метровую отметку. К облегчению хозяев, даже не потребовалось вмешательство ВАР — помощник подсказал главному, что мяч попал Уильямсу в затылок.

А вот Мартинес партнера по чемпионскому составу Гьюзана не пощадил и после банального заброса со штрафного отправил мяч в верхний угол, еще и обыгравшись с партнером напротив ворот. Гол венесуэлец демонстративно не праздновал, только от этого болельщикам «пятиполосных» было не легче. К счастью, до перерыва «Атланту» успел вывести из шокового состояния Риос, образцово пробивший головой в противоход голкиперу с подачи Педру Амадора.

А это уже совсем другое эмоциональное состояние на второй тайм, в начале которого уже Миранчук чуть-чуть не замкнул классный прострел Лобжанидзе. Но по невезению у футболиста сборной Грузии конкурентов в этот раз не было, что Саба и подтвердил, когда на исходе часа игры с линии площади ворот попал в перекладину. Зато Мартинес, который снова, извиняясь поклонился трибунам, и после своей замены удостоился овации, вылетел на прострел между двумя защитниками и почти похоронил шансы «Атланты» на плей-офф.

И это — при идеальном раскладе! В параллельных встречах «Торонто» был разбит в игре с «Нью-Йорк РБ» Сандро Шварца (1:4), а бывший партнер Миранчука по «Аталанте» — колумбиец Муриэль — нокаутировал «Филадельфию» двумя голевыми передачами (2:1). При победе «Атланта» сравнялась бы по очкам со всеми конкурентами, а теперь вероятность финишировать на девятом месте разве что математическая. Все может закончиться уже в ночь на воскресенье, когда в Джорджию приедет «Нью-Йорк РБ».

США. МЛС. Неделя 29
03 окт, 02:45. Lower.com Field (Коламбус)
Коламбус Крю
2:3
Интер

Все эти разборки, конечно, интересны, но главным событием в лиге стала победа «Интер Майами» в регулярном чемпионате. «Цапли» взяли Supporters' Shield красиво — в гостях у главного конкурента «Коламбуса». А Лионель Месси открыл путь к своему 46-му трофею двумя голами в первом тайме. Второй из них — классным ударом со штрафного — приблизил аргентинца к званию лучшего снайпера в истории «Интера». Сейчас у Месси ровно 30 мячей, и до Кампаны остался один точный удар. Ну а золотой для «цапель» гол на счету Суареса. Таковым он остался благодаря Каллендеру, который приносит своему клубу титулы. Голкипер стал героем прошлогоднего Кубка лиг, а теперь в концовке парировал пенальти от Кучо Эрнандеса.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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