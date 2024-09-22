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«Миранчук на другом уровне». Реакция американцев на второй гол Миранчука в «Атланте»

Реакция американских СМИ на второй гол Алексея Миранчука за «Атланту»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист Алексей Миранчук в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз»
Алексей Миранчук в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз».
Фото Imagn Images, Global Look Press
Алексей отличился во второй игре подряд.
США. МЛС. Неделя 27
22 сент, 02:30. Red Bull Arena (Гаррисон (Нью-Джерси))
Нью-Йорк Ред Буллз
2:2
Атланта

Команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в очередном матче регулярного чемпионата сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). На счету россиянина — реализованный пенальти в компенсированное к первому тайму время. Для Миранчука это уже второй гол в МЛС, причем первый случился в прошлой игре с «Интер Майами» (2:2).

Atlanta United FC: «Решающий момент перед перерывом от Алексея Миранчука»

У «Атланты» было несколько моментов в стартовые 45 минут, но «Нью-Йорк» владел преимуществом почти всю первую половину. Соперники превзошли по ударам (девять против трех) и трижды попали в створ — «Атланта» лишь раз. «Ред Буллз» забили на 31-й минуте и вышли вперед.

Ход первого тайма изменился прямо перед перерывом, когда Брукс Леннон сделал длинный пас Джамалу Тиаре. Нападающий догнал мяч и был сбит в штрафной защитником «Ред Буллз» Фелипе Карбальо. В добавленное время Алексей Миранчук активизировался и оформил второй гол за карьеру в МЛС, впервые забив с пенальти. «Атланта» ушла на перерыв, сравняв счет.

&laquo;Атланта Юнайтед&raquo; празднует гол Алексея Миранчука. Миранчук вошел во вкус, забив во втором матче подряд. Но в безумной концовке «Атланта» упустила победу над командой Шварца

The Atlanta Journal-Constitution: «Это был первый удар «Атланты» в створ»

Гол Алексея Миранчука стал всего лишь вторым в истории «Атланты Юнайтед» на «Ред Булл Арене», он сравнял счет в первом тайме — 1:1. Миранчук реализовал пенальти ударом в левый угол на третьей компенсированной к первому тайму минуте. Это был первый удар «Атланты» в створ.

Как на гол Миранчука отреагировали в соцсетях

В целом реакция на второй забитый мяч россиянина оказалась более сдержанной — все-таки прошлый его точный удар признали лучшим голом прошедшего тура, а сейчас россиянин просто реализовал пенальти. Однако в соцсетях продолжают восхищаться уровнем Миранчука.

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Reuters

Five Stripe Final: «Раздается свисток на перерыв, и «Атланта» превращает первые 45 минут в ничью. Им нужно будет играть намного лучше во втором тайме, но, к счастью, счет сравнялся благодаря второму голу Миранчука в МЛС, на этот раз с пенальти. Что изменится?»

DkB: «Миранчук... Спокоен как удав».

Nick Braley: «Я думаю, что «Атланта» хорошо сыграла в первом тайме, несмотря на пропущенный гол. Саба (Саба Лобжанидзе. — Прим. «СЭ») опасен. Амадор (Педру Амадор. — Прим. «СЭ») надежен. Миранчук на другом уровне. Давайте выиграем этот матч».

Henry Higuita Jr: «Опыт Миранчука действительно дает о себе знать, и вы можете понять, почему он может играть лучше, чем Тьяго Алмада. Он понимает моменты, когда лучше быть терпеливым и возвращать мяч назад, а не пытаться бороться с четырьмя защитниками (что Алмада обычно делал)».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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