Журналист из Флориды поддержал выбор Месси: «В Саудовской Аравии могли платить гораздо больше»

Английский журналист Саймон Эванс, проживающий во Флориде и постоянно пишущий об «Интер Майами», в интервью обозревателю «СЭ» высказался об оправданности выбора клуба Лионелем Месси после отъезда из Европы.

— Как вы думаете, это правильное место для Месси, чтобы продолжать карьеру?

— Большинство людей признают, что после «ПСЖ» он хотел бы вернуться в «Барселону», но с учетом ситуации в клубе это было невозможно. Не думаю, что он рассматривал возможность игры в Англии с тем давлением и вниманием, с которым бы столкнулся. По сути, у него оставался выбор между МЛС и Саудовской Аравией, и он выбрал первую из этих лиг. А в МЛС только одна команда смогла его сюда привезти.

Думаю, в Саудовской Аравии ему могли дать гораздо больше денег. Так что скорее это общее решение семьи. Лео наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде. Здесь он находится в привычной атмосфере и все еще звезда, которая может получать удовольствие, выходя на поле.

Да, у него здесь много поклонников, но это не то давление и не та интенсивность, с которой ему пришлось бы играть, останься он в том же «ПСЖ» или вернись в «Барселону». Мне кажется, для него это хорошее место для окончания карьеры. В идеальном мире он вернулся бы в Аргентину, но и с финансовой, и с любой другой точки зрения это вряд ли возможно.

Так что «Интер Майами» — это хорошее решение, чтобы продлить карьеру до ЧМ-2026, при этом не играя в футбол так часто и так интенсивно, как это было бы в Европе, не получать столько травм и ударов по ногам. Когда ты смотришь на него, то испытываешь небольшую грусть, думая, что это все еще могло бы происходить в Лиге чемпионов. А делать хет-трик против, условно, «Колорадо Рэпидс» — совсем другая история. То есть все это вызывает смешанные чувства.

— Считаете, игра Месси в США и факт проведения в этой же стране следующего чемпионата мира — единое целое?

— Официальным послом ЧМ-2026 он не является. Но взаимосвязь, по-моему, есть. Она, как я уже говорил, заключается в том, что МЛС дает более легкую возможность продлить карьеру до следующего чемпионата мира. Когда ты думаешь, что вместо этого у него было бы три года в «Барселоне», где вся ла лига играла бы против него жестко, плюс Лига чемпионов, где пришлось бы летать по всему континенту, а в паузах на сборные совершать марш-бросок из Европы в Южную Америку...

— Из Флориды туда — намного ближе.

— О чем я и говорю. Получается комфортнее по всем позициям. Думаю, играй он сейчас в Европе, ее футбол высасывал бы из Месси столько энергии, что до ЧМ-2026 он в 39 лет мог и не дотянуть. Сейчас он, если захочет, может пропустить две недели — и ему никто слова не скажет. Если в каком-то матче он хочет выйти на полчаса со скамейки запасных — сделает и это. В МЛС он гораздо больше может управлять своим игровым временем, своей карьерой. В его возрасте и это, и меньшая интенсивность, наверное, к лучшему. (Игорь Рабинер)