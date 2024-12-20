Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 17:45

Журналист из Флориды оценил роль Месси в кадровых решениях «Интер Майами»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Английский журналист Саймон Эванс, проживающий во Флориде и постоянно пишущий об «Интер Майами», в интервью обозревателю «СЭ» высказался о недавней отставке экс-наставника «Барселоны» Таты Мартино и назначении на пост главного тренера команды Хавьера Маскерано.

— Вскоре после вылета «Интера Майами» ушел в отставку главный тренер Тата Мартино, некогда возглавлявший «Барселону». Связь с проигрышем в 1/8 финала Кубка МЛС тут прямая?

— Трудно сказать. Когда уход тренера происходит так быстро, то возникает чувство, что да, такая связь есть. Но когда он сам говорит, что уходит по личным причинам, это нужно уважать. Как бы скептически ни относились к этому некоторые коллеги, я предпочитаю поверить человеку на слово.

— Как оцениваете приход на его место другого аргентинца, Хавьера Маскерано?

— Это интересный вариант, потому что мы помним, какой это был игрок. Один из лучших опорных полузащитников мира на протяжении последних 20-25 лет. Абсолютный «убийца» на этой позиции. Что касается его как тренера, о его работе с юниорской, молодежной и олимпийской сборными Аргентины до 20 и 23 лет есть неоднозначные отзывы. Но он приходит в «Интер Майами», отлично зная его ключевых игроков. Маскерано играл с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой. Другое дело, сможет ли он приспособиться, чтобы воспринимать их не как товарищей по команде, а как босс — своих игроков?

— Давайте прямо — и Мартино, и Маскерано назначил Месси?

— Думаю, несомненно, что Месси оказал и на то и на другое решение большое влияние. В случае с Мартино — если не он сам, то его окружение. Потому что не представляю себе, как Лео работал бы с его предшественником на этом посту Филом Невиллом.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «От Миранчука можно ждать отличного сезона в следующем году». Мнение из Майами — о российском полузащитнике, Месси и МЛС

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Читайте также
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле Рыльска
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журналист из Флориды оценил Миранчука: «Можно ждать большого сезона в следующем году»

Журналист из Флориды поддержал выбор Месси: «В Саудовской Аравии могли платить гораздо больше»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости