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Сегодня, 17:35

Журналист из Флориды оценил Миранчука: «Можно ждать большого сезона в следующем году»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Английский журналист Саймон Эванс, проживающий во Флориде и постоянно пишущий об «Интер Майами», в интервью обозревателю «СЭ» оценил роль российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в сенсационной победе его команды над клубом Лео Месси в плей-офф МЛС и высказался о перспективах экс-игрока «Локомотива» и «Аталанты» в американской лиге в целом.

— Насколько большой вам видится роль Алексея Миранчука в победе «Атланты» над «Интер Майами» и вообще как оцените его дебютные месяцы в МЛС?

— Он провел эти матчи неплохо, хотя и не скажу, что его роль в них была центральной. Победу «Атланты» в этой серии считаю результатом очень хорошей командной игры.

Я видел Миранчука в прошлом сезоне в «Аталанте», наблюдал за ним и после переезда в МЛС. Мне кажется, что он достаточно успешно, но пока еще ищет свой путь в этой лиге. Здесь много сложностей, с которыми он не сталкивался в Италии, — ряд искусственных полей, большие перелеты по всем Соединенным Штатам. Новая команда, новая лига, новая страна, новая обстановка. Все это в совокупности переварить сложнее, чем может показаться изначально, когда смотришь на невысокий, казалось бы, игровой стандарт ряда команд.

Из того, что я видел, думаю, что от Миранчука можно ждать действительно большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает, у него сложился хороший игровой и, видимо, человеческий контакт с Сабой Лобжанидзе и другими футболистами.

— После победы над командой Месси Миранчук улетал в сборную России на товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Как вы думаете, его марш-бросок на 20 тысяч километров туда-обратно повлиял на поражение 0:1 «Атланты» от «Орландо» во втором раунде?

— Помочь этот перелет точно не мог, но трудно сказать, что это повлияло на результат. Потому что «Орландо» в этом матче просто предстало лучшей во всех компонентах командой, чем «Атланта».

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «От Миранчука можно ждать отличного сезона в следующем году». Мнение из Майами — о российском полузащитнике, Месси и МЛС

Алексей Миранчук
ФК Интер Майами
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