Альба: «Надеюсь, травма Месси несерьезная, потому что он нам нужен»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба прокомментировал травму форварда Лионеля Месси, которую игрок получил в матче Кубка лиг против «Некаксы» (2:2, пенальти — 5:4).

«Очень грустно, что лучший игрок мира, лучший игрок в истории получил травму. Он важный игрок. Очень жаль. Надеюсь, травма несерьезная, потому что он нам нужен», — приводит слова Альбы Diario La Capital.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За команду из Флориды нападающий провел 69 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач.