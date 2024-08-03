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Жиру заявил, что советовался с Ибрагимовичем перед переходом в МЛС

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Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович рекомендовал ему продолжить карьеру в чемпионате МЛС.

«Я разговаривал со Златаном. Он сказал, что мне здесь понравится, что это подходящая лига для нападающих. Команды играют не ради защиты и удержания преимущества. Они играют для того, чтобы забивать голы и доставлять удовольствие болельщикам.

Я могу привнести свой опыт и профессионализм, могу давать советы партнерам. Мне нужно будет адаптироваться, но я готов вносить свой вклад», — приводит слова Жиру ESPN.

В июле нынешнего года Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» до 31 декабря 2025 года. Ранее в карьере француз защищал цвета «Гренобля», «Монпелье», «Арсенала», «Челси» и «Милана».

Златан Ибрагимович
Оливье Жиру
Футбол
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