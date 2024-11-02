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Сегодня, 19:55

Семин оценил шансы Миранчука против команды Месси: «Алексей сыграет лучше, чем в первом матче»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Атланты Юнайтед», за которую выступает Алексей Миранчук, против «Интер Майами» в 1/8 плей-офф МЛС.

«Я думаю, у команды Алексея хорошие шансы пройти дальше. Они играют дома и к тому же учтут ошибки, совершенные в первой встрече. Алексей сыграет лучше, чем в первой игре. Борьба только продолжается в этом противостоянии», — сказал Семин «СЭ».

В первом матче «Интер Майами» выиграл у «Атланты Юнайтед» со счетом 2:1.

3 ноября пройдет ответная игра, стартовый свисток запланирован на 2:00 по московскому времени.

Дарик Агаларов

Алексей Миранчук
Юрий Семин
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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