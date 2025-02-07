Белоус — о переходах российских игроков в чемпионат Алжира и МЛС: «Это только в плюс для нашего футбола»

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о переходе вингера Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Канзас-Сити» и о трансфере форварда Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Такие переходы только положительно влияют на наших футболистов. МЛС — сильный чемпионат. Новая футбольная культура, новые люди. Уверен, игроки готовы уезжать в США даже не на большие деньги. Возможно, и на политическом уровне отношения изменятся. Алжир отдельно идет. Там один из сильнейших африканских чемпионатов, нефтедобывающая страна. У них есть возможность платить большие деньги. Туда едут и деньги зарабатывать, и в футбол играть. Алжир умеет играть, поэтому это нормально. Все эти переходы только в плюс для нашего футбола», — цитирует Белоуса Legalbet.

До перехода в «Кабилию» 26-летний Игнатьев выступал за «Урарту». Предыдущим клубом 25-летнего Сулейманова был «Арис» (Салоники).