Взявшего автограф у Месси судью отстранили на шесть месяцев

Судью Марко Антонио Ортиса Наву, который взял автограф у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, отстранили от работы на шесть месяцев, сообщает ESPN.

После игры «Интер Майами» и «Канзас-Сити» (1:0) в первом круге Кубка чемпионов КОНКАКАФ арбитр подошел к аргентинцу и попросил автограф для родственника с ограничениями здоровья.

После этого, КОНКАКАФ приняла решение отстранить Наву от работы на турнирах организации. При этом, ему разрешено судить матчи чемпионата Мексики. Отмечается, что в случае повторного нарушение арбитр будет дисквалифицирован.

36-летний мексиканец Нава за карьеру отсудил 381 матч.