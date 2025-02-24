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24 февраля 2025, 21:30

Взявшего автограф у Месси судью отстранили на шесть месяцев

Руслан Минаев
Марко Антонио Ортис Нава.
Фото Global Look Press

Судью Марко Антонио Ортиса Наву, который взял автограф у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, отстранили от работы на шесть месяцев, сообщает ESPN.

После игры «Интер Майами» и «Канзас-Сити» (1:0) в первом круге Кубка чемпионов КОНКАКАФ арбитр подошел к аргентинцу и попросил автограф для родственника с ограничениями здоровья.

После этого, КОНКАКАФ приняла решение отстранить Наву от работы на турнирах организации. При этом, ему разрешено судить матчи чемпионата Мексики. Отмечается, что в случае повторного нарушение арбитр будет дисквалифицирован.

36-летний мексиканец Нава за карьеру отсудил 381 матч.

Лионель Месси в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;игроком &laquo;Спортинг Канзас-Сити&raquo;.Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Спортинг Канзас-Сити» в Лиге чемпионов
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Лионель Месси
Футбол
Спортинг Канзас-Сити
ФК Интер Майами
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