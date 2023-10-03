Владелец «Интер Майами» — о подписании Месси: «Все говорили мне, что я сошел с ума, думая, что он перейдет»

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас вспомнил о деталях перехода в команду форварда Лионеоя Месии. Он рассказал, что все думали, что он сошел с ума, раз планировал подписал чемпиона мира.

«Все говорили мне, что я сошел с ума, думая, что он перейдет в «Интер Майами». Что может быть лучше, если лучший игрок мира сможет приехать в Майами, где он сможет наслаждаться со своей женой, со своими детьми.

Потребовалось четыре с половиной года, чтобы убедить Лионеля и заставить его принять решение вместе со своей семьей. Я никогда не терял веры», — цитирует Маса Marca.

Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Месси из-за поврежения пропустил три последних игры своей команды, в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).