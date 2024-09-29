Видео: Месси забил красивым ударом из-за штрафной в матче МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотта».

Встреча проходила в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась результативной ничьей — 1:1.

37-летний Месси поразил ворота соперника дальним ударом из-за штрафной на 67-й минуте, сделав счет в игре равным.

В последних четырех матчах за команду после восстановления от травмы Месси забил два гола. Всего на его счету в этом сезоне 16 забитых мячей и 12 результативных передач в 18 играх.