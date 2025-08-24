Гол Мюллера на 14-й добавленном минуте принес «Ванкуверу» победу над «Сент-Луис Сити»

«Ванкувер» выиграл у «Сент-Луис Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2. Игра прошла на стадионе «БЦ Плейс» в Ванкувере.

На 14-й минуте Эдуард Левен вывел гостей вперед. Перед перерывом хозяева с пенальти сравняли счет — отличился Бриан Уайт. На 73-й минуте «Сент-Луис» вновь вышел вперед, но почти сразу «Ванкувер» отыгрался — забил Даниэль Риос, вышедший на замену.

Победу хозяевам принес гол экс-полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. На 14-й добавленной минуте он реализовал пенальти и забил дебютный гол в МЛС.

«Ванкувер» набрал 49 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Сити» идет на 14-й строчке — 21 очко.