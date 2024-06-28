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Сегодня, 07:41

«Ванкувер» представил новый клубный логотип

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый логотип «Ванкувера».
Фото Twitter

«Ванкувер Уайткэпс» в рамках месяца истории коренных народов сменил клубный логотип. Клуб на официальном сайте представили новую версию эмблемы, которая будет использоваться уже в субботней игре против «Сент-Луис Сити».

Логотип был разработан Остином Аньясом Гарри, цифровым художником.

«Логотип символизирует двойственность. Темно-синяя змеиная голова символизирует горы, а светло-голубая — океанские волны. По легенде путешествие морского змея начинается в океане и поднимается на вершину Главного Ставамуса, соединяющего море и небо», — говорится в пресс-релизе.

ФК Ванкувер
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