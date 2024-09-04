Карпин — о Миранчуке: «МЛС не будет шагом назад, если Миранчук будет там играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в клубе МЛС «Атланта Юнайтед».

«МЛС не будет шагом назад, если Миранчук там будет играть. Тренироваться и выходить на какие-то игры в «Аталанте» — хорошо, но... МЛС — конкурентоспособный чемпионат. Если Миранчук там будет играть, это пойдет на пользу», — сказал Карпин.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).