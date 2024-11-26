В «Локомотиве» рассказали, когда получат выплаты от «Атланты» за воспитание Миранчука

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб сможет получить выплаты солидарности ФИФА за воспитание полузащитника Алексея Миранчука после прохождения проверки трансфера футболиста из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

«Что касается Алексея Миранчука: сначала его новый клуб из MLS должен произвести оплату в адрес «Аталанты», после этого мы получим расчет от нового органа ФИФА, который ответственен за расчеты компенсаций в части, касающейся выплат взносов солидарности. Такого расчета у нас еще нет, возможно, еще не прошла транзакция между американским и итальянским клубами, возможно, происходит процедура проверки в рамках регламента внутри международной федерации. Есть вопрос по голкиперу Худякову, компенсацию за подготовку мы должны были получить еще летом, но электронный паспорт игрока до сих пор на стадии «Validation», — сказал Леонченко ТАСС.

30 июля Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года. 29-летний футболист с 2020 года он выступал за итальянский клуб, в прошедшем сезоне он стал победителем Лиги Европы.