4 августа, 03:52

В «Интер Майами» сообщили о состоянии здоровья Месси

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба «Интер Майами» представила обновленную информацию о состоянии форварда Лионеля Месси.

«Результаты обследования подтвердили легкое повреждение мышц правой ноги. Решение о его выписке будет зависеть от клинического состояния и реакции на лечение», — говорится в сообщении.

Родриго Де&nbsp;Пауль, Лионель Месси и&nbsp;Луис Суарес.Соперник отметил гол «Интеру Майами» в стиле Роналду. За травмированного Месси отомстили Де Пауль, Альба и Суарес

3 августа 38-летний аргентинец был заменен на 11-й минуте матча Кубка лиг против «Некаксы» (2:2, 5:4 — пен.).

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За команду из Флориды нападающий провел 69 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Альба: «Надеюсь, травма Месси несерьезная, потому что он нам нужен»

Сон будет играть за «Лос-Анджелес» под номером 7

Takayama

