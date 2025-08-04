В «Интер Майами» сообщили о состоянии здоровья Месси

Пресс-служба «Интер Майами» представила обновленную информацию о состоянии форварда Лионеля Месси.

«Результаты обследования подтвердили легкое повреждение мышц правой ноги. Решение о его выписке будет зависеть от клинического состояния и реакции на лечение», — говорится в сообщении.

3 августа 38-летний аргентинец был заменен на 11-й минуте матча Кубка лиг против «Некаксы» (2:2, 5:4 — пен.).

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За команду из Флориды нападающий провел 69 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач.