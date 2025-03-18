В «Интер Майами» подтвердили травму Месси

Пресс-служба «Интер Майами» прокомментировала травму нападающего Лионеля Месси, которую он получил в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед».

«Результаты МРТ-исследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Мы пока не знаем, сможет ли он участвовать в ближайших матчах», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что из-за травмы Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем и Бразилией.

В этом сезоне на счету 37-летнего аргентинца 5 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.