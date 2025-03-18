Футбол
18 марта, 08:21

В «Интер Майами» подтвердили травму Месси

Сергей Ярошенко
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба «Интер Майами» прокомментировала травму нападающего Лионеля Месси, которую он получил в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед».

«Результаты МРТ-исследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Мы пока не знаем, сможет ли он участвовать в ближайших матчах», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Лионель Месси.Месси — король МЛС и один из лучших в мире даже в 37. Как это возможно?

Ранее стало известно, что из-за травмы Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем и Бразилией.

В этом сезоне на счету 37-летнего аргентинца 5 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.

Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси снова великолепен: оформил дубль и помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
Маскерано высоко оценил роль Месси для «Интер Майами»
Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров МЛС
Дубль и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
Месси и Роналду оформили по дублю: Лео возглавил список лучших бомбардиров МЛС, а Роналду довел счет голов до 945
ESPN: «Интер Майами» близок к подписанию нового контракта с Месси
