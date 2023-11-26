В Бразилии утверждают, что Месси изменял своей жене с аргентинской журналисткой. Это неправда?

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо переживают кризис в отношениях, сообщает бразильское издание Terra со ссылкой на испанские источники.

Издание утверждает, что у футболиста был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес, из-за чего брак пары на грани распада. На эту информацию отреагировала жена бывшего игрока «Барселоны» Франсеска Фабрегаса Даниэлла Семаан, которая близка к семейству Месси. Семаан и Рокуццо неоднократно выкладивыли в социальные сети совместные фото.

«Что это за новость. Бессмыслица, где нет ничего правдивого», — написала жена Фабрегаса в своих соцсетях.

Отметим, что испанские источники, на которые ссылается бразильское издание Terra, не названы, что заставляет усомниться в данной информации.

Месси и Рокуццо состоят в отношениях с 2008 года, а поженилась пара в 2017-м. 36-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. За свою карьеру он также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». Месси является обладателем восьми «Золотых мячей».