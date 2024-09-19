В «Атланте» заявили, что решение не указывать национальность игроков не связано с Миранчуком

В пресс-службе «Атланты» прокомментировали «СЭ» решение клуба убрать национальные флаги рядом с фамилиями футболистов в посте с графическим изображением стартового состава.

Ранее журналист Иван Карпов ссобщил, что такое решение было принято после обращения в клуб МЛС юристов российкого полузащитника Алексея Миранчука.

«Атланта» опубликовала пост со стартовым состав без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука? Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн«, — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Перед матчем с «Интер Майами» «Атланта» разместила в своих соцсетях картинку с составом команды, на которой отсутствовали национальные флаги игроков рядом с их фамилиями. В предыдущих встречах указывалась национальность каждого футболиста, кроме Миранчука.

Россиянин перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. 28-летний игрок провел 4 матча и забил 1 гол.