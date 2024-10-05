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Сегодня, 11:04

В «Атланте» заявили, что не будут запрещать Миранчуку поездку в сборную России

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Атланты» ответили на вопрос «СЭ» о попадании в расширенный состав национальной сборной России полузащитника Алексея Миранчука.

«Атланта Юнайтед» не запрещает ни одному из своих игроков участвовать в международных матчах. Очевидно, что сейчас очень важный этап нашего сезона, и в субботу перед нашей последней игрой в сезоне мы должны выиграть матч против «Ред Буллз», в котором должны победить», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее пресс-служба «Атланты» несколько раз во время публикации в соцсетях состава с участием Миранчука убирала флаг России с картинки, при этом оставляя символику других стран у остальных футболистов.

Миранчук провел за «Атланту» 7 матчей и забил 2 гола. 28-летний футболист перешел в американский клуб прошедшим летом.

Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
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