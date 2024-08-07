В «Атланте» сообщили, что не испытывают проблем с получением рабочей визы для Миранчука

«Атланта» не имеет проблем с получением рабочей визы для российского футболиста Алексея Миранчука, его прибытие в США ожидается на следующей неделе.

«Есть ли какие-то проблемы с получением визы из-за национальности Миранчука? На данный момент проблем с визой нет. Мы по-прежнему ожидаем, что он прибудет в Атланту на следующей неделе», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Ранее в пресс-службе американского клуба сообщалт, что оформление рабочей визы займет до двух недель.