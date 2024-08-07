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В «Атланте» сообщили, что не испытывают проблем с получением рабочей визы для Миранчука

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атланта» не имеет проблем с получением рабочей визы для российского футболиста Алексея Миранчука, его прибытие в США ожидается на следующей неделе.

«Есть ли какие-то проблемы с получением визы из-за национальности Миранчука? На данный момент проблем с визой нет. Мы по-прежнему ожидаем, что он прибудет в Атланту на следующей неделе», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Ранее в пресс-службе американского клуба сообщалт, что оформление рабочей визы займет до двух недель.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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