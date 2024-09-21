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В «Атланте» считают, что Миранчук не заметил отсутствие флага России в оформлении состава

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В пресс-службе «Атланты» выразили мнение, что полузащитник Алексей Миранчук не заметил отсутствие флага России в оформлении состава команды в социальных сетях.

Ранее при оформлении стартового протокола «Атланта» дважды оставляла фамилию Миранчука без национального флага.

«Честно говоря, мы не уверены в том, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — сказано в сообщении пресс-службы.

19 сентября Миранчук забил дебютный мяч в составе «Атланты» в матче МЛС против «Интер Майами» (2:2). Россиянин отличился из-за пределов штрафной, позволив команде сыграть вничью с лидером чемпионата.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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