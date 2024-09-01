Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 22:44

В «Атланте» считают, что Миранчук быстрее адаптируется в клубе из-за невызова в сборную

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе «Атланты» заявили, что российский полузащитник Алексей Миранчук сможет лучше адаптироваться в американском клубе благодаря пропуску матчей сборной России в сентябре.

«Алексей останется в «Атланте» в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Он сможет лучше привыкнуть и адаптироваться в клубе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Атланты».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
0
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости