В «Атланте» считают, что Миранчук быстрее адаптируется в клубе из-за невызова в сборную

В пресс-службе «Атланты» заявили, что российский полузащитник Алексей Миранчук сможет лучше адаптироваться в американском клубе благодаря пропуску матчей сборной России в сентябре.

«Алексей останется в «Атланте» в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Он сможет лучше привыкнуть и адаптироваться в клубе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Атланты».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).