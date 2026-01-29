29 января, 10:18

В «Атланте» рассказали о состоянии Алексея Миранчука перед предсезонкой

Анастасия Пилипенко

В пресс-службе «Атланты» сообщили, что российский полузащитник клуба Алексей Миранчук в отличном состоянии подходит к первым предсезонным матчам.

«Алексей чувствует себя отлично. В пятницу мы проведем наш первый предсезонный матч. Алексей будет в команде. Пока все хорошо», — заявили ТАСС в пресс-службе.

30 января «Атланта» сыграет с «Лексингтоном» в первом товарищеском матче перед новым сезоном МЛС, который стартует 22 февраля.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. 30-летний россиянин провел 36 матчей в различных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
