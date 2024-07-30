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Вице-президент «Атланты»: «Рады добавить Миранчука с его опытом и победным менталитетом в нашу команду»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра прокомментировал подписание контракта с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«Мы рады подписать игрока уровня Алексея на данном этапе его карьеры из топ-лиги Европы. Это атакующий игрок, который является отличным создателем моментов и способен забивать голы. За последние четыре года он был стабильным игроком серии А и провел более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог «Аталанте» выиграть еврокубок. Мы рады добавить игрока с его опытом и победным менталитетом в нашу команду и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Атланте», — приводит слова Боканегры официальный сайт клуба.

30 июля «Атланта» объявила о переходе 28-летнего россиянина. Контракт с игроком рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 августа в Кубке лиг против «Сантос Лагуна».

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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