В «Атланте» ожидают, что Миранчук проведет первый матч за клуб на этой неделе

В пресс-службе «Атланты» ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии полузащитника Алексея Миранчука в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Вчера Алексей Миранчук провел свою первую тренировку с командой. Следующая игра у «Атланты» состоится в субботу в 19.30 против «Лос-Анджелес Гэлакси» (в воскресенье, в 5.30 по московскому времени — Прим. «СЭ»). Ожидается, что Миранчук будет готов к этому матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

28-летний Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

«Атланта» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции МЛС с 28 очками в 25 матчах. Девятая строчка позволяет выйти в 1/16 финала плей-офф чемпионата.