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Гатти — о Месси: «Лео в США играет в деревенский футбол»

Сергей Ярошенко
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Бывший голкипер «Бока Хуниорс» Уго Орландо Гатти раскритиковал нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси.

«У меня нет неприязни к Месси, но он показывает детский футбол. Я наблюдал за ним в «Барселоне», где им все восторгались. Там была классная команда, которая играла на него. Он может поехать на ЧМ-2026, но тогда у Аргентины будет на одного футболиста меньше. Лео в США играет в деревенский футбол», — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне МЛС на счету Месси 25 матчей за «Интер Майами», в которых он забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач.

Недавно стало известно, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Главный тренер Хосеп Гвардиола хочет видеть аргентинца в своей команде. «Сити» может арендовать форварда до конца сезона.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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