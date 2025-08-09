Льорис — о переходе Сона в «Лос-Анджелес»: «Удивительно снова быть вместе»

Вратарь «Лос-Анджелеса» Уго Льорис прокомментировал подписание клубом контракта с нападающим Сон Хын Мином. Вместе они играли за «Тоттенхэм».

«Удивительно снова быть вместе. Это новая глава Сона в новой футболке, но с теми же амбициями и мотивацией... он серьезный конкурент. Последние два года он был капитаном «Шпор». Он капитан своей национальной команды. Он провел 10 лет в «Тоттенхэме», он сделал все, что мог, он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Он многого добился в АПЛ в плане статистики, в плане имиджа, его уважают во всем мире. Я понимаю, что вы достигаете определенного этапа в своей карьере, вам нужна новая цель.

Видеть, как он переходит в МЛС, это здорово, знаете ли, для лиги, для «Лос-Анджелеса», а также для нашей команды, потому что он является своего рода примером. У него есть чему поучиться... поэтому я ожидаю, что он окажет действительно большое влияние», — сказал 38-летний француз на пресс-конференции.

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.