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Тренер «Атланты» Валентино поделился эмоциями от четвертьфинала МЛС

Камила Абдурахманова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино прокомментировал четвертьфинальный матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту» (1:0).

«Я горжусь тем, что, несмотря ни на что, команда продолжала выступать и работать. Они никогда не сдавались. В первом тайме мы слишком легко отдавали мяч. Мы знали, что будет трудно. Мы не делали навесов, и у них тоже не было игроков в штрафной, но они не переставали бороться. Они продолжали пытаться. Нам стало трудно, когда пришлось заменить обоих нападающих», — приводит слова Валентино пресс-служба клуба.

Единственный гол на 39-й минуте забил Рамиро Энрике. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел с первых минут и провел на поле весь матч. «Орландо Сити» вышел в полуфинал плей-офф МЛС, где встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс».

Источник: ФК «Атланта Юнайтед»
ФК Атланта Юнайтед
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