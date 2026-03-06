Трамп сравнил Месси и Пеле на приеме «Интер Майами» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на торжественном приеме «Интер Майами» в Белом доме пожал руку Лионелю Месси и сказал, что он величайший футболист.

Глава государства спросил: «Кто величайший игрок всех времен — Пеле или Месси?»

Делегация «Интер Месси» и присутствовавшие журналисты вместе ответили: «Месси!», на что Трамп сказал: «Согласен. Думаю, он величайший».

«Интер Майами» прибыл в Белый дом по случаю победы команды в Кубке МЛС. Месси впервые встретился с президентом США. В январе 2025 года аргентинец не смог присутствовать на вручении президентской медали, когда главой государства был Джо Байден.

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