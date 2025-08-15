Мюллер — о переходе в «Ванкувер»: «Дело не в победах в прошлом, а в завоевании титулов в будущем»

Нападающий Томас Мюллер прокомментировал свой переход в «Ванкувер».

«Я всегда был любителем спорта, всю свою жизнь, и я люблю играть в футбол. И мое тело, даже на данном этапе карьеры, чувствует себя слишком хорошо, чтобы уходить на пенсию. Я так много лет отыграл за «Баварию» в Европе и очень горжусь этим временем, но для меня это было время и для небольшого приключения, но приключение для меня интересно только тогда, когда оно связано с возможностью завоевать титулы.

Если вы понаблюдаете за «Ванкувером» в этом сезоне, а также за развитием событий в последние годы, то у вас есть шанс не только в этом, но и в следующем году. Дело не в победах в прошлом, а в завоевании титулов в будущем. Вот что меня мотивирует», — сказал 35-летний немец на пресс-конференции.

Соглашение «Ванкувера» с Мюллером рассчитано до конца сезона-2025 с возможностью продления на один год.

Летом 2025 года Мюллер покинул «Баварию». Он является воспитанником мюнхенцев и играл за основную команду с 2007 года. Всего форвард в 756 матчах во всех турнирах забил 250 голов и сделал 276 результативных передач. Вместе с «Баварией» Мюллер завоевал 33 трофея.