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Вольфф: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атланты Юнайтед» Тайлер Вольфф рассказал, как забил гол с передачи россиянина Алексея Миранчука в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

«Я старался держаться ближе к центру, потому что знаю, что у Алексея очень хорошая левая нога. Очевидно, что отсутствие одного человека у соперника привело к тому, что соперники много буду забрасывать мячи вперед. Когда я оказался перед воротами, я просто старался сохранять спокойствие при игре 1 на 1», — приводит пресс-служба клуба слова Вольфа.

«Атланта» набрала 37 очков и осталась на 12-й строчке в Восточной конференции — до плей-офф 3 очка.

Алексей Миранчук. Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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