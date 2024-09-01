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Свищев — об отсутствии флага России у Миранчука в заявке на матч: «Решили лишний раз не будоражить украинцев»

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что «Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии полузащитника команды Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт» (1:0). Россиянин впервые вышел в стартовом составе команды.

«Для меня ситуация странная. Мы привыкли, что американцы плевали на весь мир с высокой колокольни. Они умеют считать деньги, и они действуют ради своей выгоды. Они взяли Миранчука не из-за какой-то национальной принадлежности, а из-за профессиональных качеств. Они просчитали все риски, которые могут быть из-за Миранчука. Американцам фиолетово, есть флаг или нет. Для нас и Миранчука это важно. Таким образом, они минимизировали репутационные риски, которые могли бы возникнуть из-за агрессивно настроенных украинцев и их соратников. В данной ситуации они решили лишний раз не будоражить украинцев и восточных европейцев», — сказал Свищев «СЭ».

Российский футболист перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Дмитрий Свищев
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