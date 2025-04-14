Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

14 апреля, 16:56

Суарес заявил, что хотел бы войти в десятку лучших бомбардиров в истории футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес признался, что хотел бы войти в десятку лучших бомбардиров в истории футбола.

-Сегодня вы уругваец с наибольшим количеством выигранных титулов. Вам осталось забить 13 голов, чтобы довести число до 600, или 34 гола, чтобы попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола. Вы ставите перед собой эти цели?

-Иногда легко ответить, что я не обращаю внимание на статистику и цели, но на них основан прилив адреналина в футболе. Несмотря на то, что мне 38 лет, думаю, смогу достичь чего-то уникального для уругвайского футболиста. Попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола было бы невероятно», — приводит слова Суареса El Pais.

Суарес выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. До этого уругваец играл в «Гремио», «Насьонале», «Атлетико», «Барселоне», «Ливерпуле», «Аяксе» и «Гронингене».

Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
Читайте также
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Красно-белые закрыли поражение в игре с «мальчишками», Иванов высказался о «договорняке». Что произошло после кубкового матча «Спартак» - «Урал»
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Лацио»: Лига Европы, видеообзор
«Легия» — «Челси»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер Майами» сыграл вничью с «Чикаго»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости