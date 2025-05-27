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27 мая 2025, 22:17

Суарес и Месси основали футбольный клуб

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес объявил в социальных сетях о создании футбольного клуба «Депортиво ЛСМ», который будет выступать в четвертом дивизионе уругвайского футбола. Бизнес-партнером Суареса станет Лионель Месси.

Название клуба образовано из сочетания имен двух футболистов — «ЛСМ».

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года и с тех пор принял участие в 57 матчах, забив 45 голов и отдав 21 результативную передачу. Суарес стал футболистом «Интер Майами» в январе 2024 года и за это время сыграл в 56 матчах, забив 30 голов и сделав 20 результативных передач.

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Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
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