«Спортинг Канзас-Сити» вырвал победу у «Шарлотт», Сулейманов сыграл 69 минут

«Спортинг Канзас-Сити» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чилдренс Мерси Парк» в Канзас Сити.

В конце первого тайма Идан Джорно открыл счет. Хозяева в конце игры забили два гола и вырвали победу — отличились Мэйсон Тойе и Деян Йовелич.

Российский нападающий «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Сантьяго Муньоса.

«Спортинг Канзас-Сити» набрал 19 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Шарлотт» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.