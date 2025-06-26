Футбол
26 июня, 05:42

«Спортинг Канзас-Сити» вырвал победу у «Шарлотт», Сулейманов сыграл 69 минут

Евгений Козинов
Корреспондент

«Спортинг Канзас-Сити» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чилдренс Мерси Парк» в Канзас Сити.

В конце первого тайма Идан Джорно открыл счет. Хозяева в конце игры забили два гола и вырвали победу — отличились Мэйсон Тойе и Деян Йовелич.

Российский нападающий «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Сантьяго Муньоса.

«Спортинг Канзас-Сити» набрал 19 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Шарлотт» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.

Чемпионат США. Неделя 19.
26 июня, 03:30. Children's Mercy Park (Канзас-Сити)
Спортинг Канзас-Сити
2:1
Шарлотт

Магомед-Шапи Сулейманов
